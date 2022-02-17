БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» ПРОЙДЕТ 23 ФЕВРАЛЯ

17:31 17.02.2022 23 февраля 2022 года пройдет внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк». Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании, которое проводится в очной форме, речь пойдет о выплате дивидендов.