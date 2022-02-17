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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «МТБАНК» ПРОЙДЕТ 23 ФЕВРАЛЯ
17:31 17.02.2022
23 февраля 2022 года пройдет внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «МТБанк».
Как рассказали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании, которое проводится в очной форме, речь пойдет о выплате дивидендов.
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