БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПОВ №16 В МИНСКЕ

17:05 17.02.2022 «Франсабанк» ОАО с 17 февраля 02.2022 года приостановило работу пункта обменных валют (ПОВ) № 16 в Минске (Игуменский тр-т, 11). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ПОВ находился в ТЦ «Виталюр».