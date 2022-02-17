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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ ПОВ №16 В МИНСКЕ
17:05 17.02.2022
«Франсабанк» ОАО с 17 февраля 02.2022 года приостановило работу пункта обменных валют (ПОВ) № 16 в Минске (Игуменский тр-т, 11).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, ПОВ находился в ТЦ «Виталюр».
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