ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) и ОАО «Белагропромбанк» заключили соглашение о сотрудничестве, предусматривающее публикацию на сайте БВФБ информации о значимых корпоративных событиях банка.

«ОАО «Белагропромбанк» стал очередным партнером БВФБ в области раскрытия информации о корпоративных событиях эмитентов, ценные бумаги которых включены в официальные котировальные листы БВФБ. Заключение соглашения направлено на дальнейшее развитие организованного рынка ценных бумаг в Беларуси», - говорится в сообщении БВФБ.

В нем также отмечается, что новый подход БВФБ в работе с эмитентами будет способствовать внедрению международных стандартов корпоративного управления, повышению прозрачности рынка ценных бумаг, привлекательности включения ценных бумаг в котировальные листы БВФБ, а также росту информированности участников рынка о важнейших событиях эмитентов, которые могут повлиять на формирование рыночной цены эмиссионных бумаг.

ОАО «Белагропромбанк» является одним из крупнейших универсальных кредитно-финансовых учреждений страны, входит в число лидеров на рынке банковских услуг для розничных и корпоративных клиентов, а также выполняет функции уполномоченного банка правительства Беларуси по обслуживанию государственных программ.

Акции ОАО «Белагропромбанк» прошли процедуру листинга на БВФБ и с 10 июля 2020 года включены в котировальный лист первого уровня площадки «Рынок госпредприятий».