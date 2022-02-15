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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК РРБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ СЕРВИС ПО ПРОВЕРКЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРОВ
10:40 17.02.2022
Банк РРБ совместно с ООО "Юрспектр" предлагает новую услугу по проверке договоров на наличие в них существенных условий и выявлению противоречий для повышения эффективности и скорости работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с помощью сервиса contract.by можно анализировать договоры поставки, купли продажи и совместного оказания услуг на наличие в них всех существенных условий и получать ссылки на действующие нормы законодательства чтобы обезопасить себя и избежать негативных последствий.
На сегодня этот сервис будет доступен абсолютно всем желающим, в дальнейшем, с расширением функционала, он будет доступен только клиентам РРБ-ХАБа.
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