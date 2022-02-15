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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БАНКА БЕЛВЭБ ПРОЙДЕТ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ «ПЛАТЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА 2022»
17:44 16.02.2022
При поддержке ОАО «Банк БелВЭБ» 24 февраля пройдет онлайн конференция «Платежные решения для бизнеса 2022».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, к участию приглашаются предприниматели.
В программе конференции: национальные особенности и международные тренды развития рынка платежных сервисов; развитие платежных решений ЕРИП для бизнеса; FacePay — хайп или реальный инструмент; возможности приема безналичных платежей с помощью смартфона или устройств 3 в 1; онлайн-касса на смартфоне/планшете как альтернативное бюджетное кассовое решение; опыт внедрения SmartPay (платежей с помощью мобильного приложения с QR) в ритейле; «метаморфозы» в онлайн-платежах; как повысить платежную конверсию в e-commerce; как платежные решения вписывать в процессы работы с клиентами и внутреннюю IT-инфраструктуру; как проанализировать покупки клиентов внутри магазина и у конкурентов.
Организатор - DiGital Line совместно с НКФО ЕРИП и Ассоциацией кассовых аппаратов.
Участие для слушателей в онлайн-трансляции конференции бесплатное, но необходима предварительная регистрация. Посмотреть программу и зарегистрироваться можно здесь.
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