ОАО «Банк Дабрабыт» планирует полностью заменить 1 апреля 2022 года легендарную программу «Клиент-банк».

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, количество пользователей этой услуги в последние годы стремительно сокращалось в пользу более современных сервисов: всего несколько сотен из тысяч клиентов банка продолжали пользоваться «Клиент-банком».

Смена системы дистанционного банковского обслуживания позволит расширить мобильные возможности обслуживания, так как при подключении к СДБО «Интернет-Банк» клиентам будет доступно также бесплатное использование мобильного приложения «Бизнес.Дабрабыт» и возможность подключения к каналу API, который обеспечивает интеграцию – online-обмен данными между клиентскими информационными системами (бухгалтерскими, CRM) c СДБО «Интернет-Банк» через интернет.

Для перехода на обслуживание в систему СДБО «Интернет-Банк» необходимо обращаться в соответствующее подразделение банка.