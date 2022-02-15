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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ ЗАМЕНЯЕТ ПРОГРАММУ «КЛИЕНТ-БАНК» СИСТЕМОЙ «ИНТЕРНЕТ-БАНК»
16:55 16.02.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» планирует полностью заменить 1 апреля 2022 года легендарную программу «Клиент-банк».
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, количество пользователей этой услуги в последние годы стремительно сокращалось в пользу более современных сервисов: всего несколько сотен из тысяч клиентов банка продолжали пользоваться «Клиент-банком».
Смена системы дистанционного банковского обслуживания позволит расширить мобильные возможности обслуживания, так как при подключении к СДБО «Интернет-Банк» клиентам будет доступно также бесплатное использование мобильного приложения «Бизнес.Дабрабыт» и возможность подключения к каналу API, который обеспечивает интеграцию – online-обмен данными между клиентскими информационными системами (бухгалтерскими, CRM) c СДБО «Интернет-Банк» через интернет.
Для перехода на обслуживание в систему СДБО «Интернет-Банк» необходимо обращаться в соответствующее подразделение банка.
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