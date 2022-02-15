БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ

16:33 16.02.2022 ЗАО «Альфа-Банк» установил новый банкомат в Минске (ул. Веры Хоружей, 6. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый банкомат расположен в магазине «Дом Мебели».