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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК УСТАНОВИЛ НОВЫЙ БАНКОМАТ В МИНСКЕ
16:33 16.02.2022
ЗАО «Альфа-Банк» установил новый банкомат в Минске (ул. Веры Хоружей, 6.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый банкомат расположен в магазине «Дом Мебели».
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