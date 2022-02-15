|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫЛ ХРАНИЛИЩЕ С ЯЧЕЙКАМИ ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ
15:25 16.02.2022
СтатусБанк открыл первое депозитарное хранилище в головном офисе (улица Денисовская, 8А).
До конца февраля ячейки в нем можно арендовать по сниженной цене – от 105 рублей за полгода.
Помещение с сейфами обустроено по повышенным стандартам безопасности: толстые стены, бронированная дверь, круглосуточная охрана, сигнализация и «умная» система контроля доступа. Как заверяют в СтатусБанке, это одно из самых надежных мест в Минске для хранения личных ценностей.
В хранилище установлены сейфы разных размеров – от компактных ячеек для купюр до крупных ящиков, где можно безопасно хранить антиквариат. В СтатусБанке гарантируют полную конфиденциальность и сохранность любого имущества: денег, ценных бумаг, документов, украшений, редких ваз и других предметов. А самое главное - не берут залог за ключ.
«На рынке растет спрос на депозитарные ячейки, и мы приняли решение создать современное банковское хранилище, оборудованное по последним стандартам. Прежде всего, мы обеспечиваем повышенную безопасность и сохранность денег, документов и ценных предметов. Но мы также позаботились о максимальной гибкости, в том числе неограниченном числе бесплатных посещений в день и доступных тарифах, которые зависят от размера ячейки и срока хранения», – отметили в СтатусБанке.
До конца марта в СтатусБанке стоимость депозитарной ячейки на год снижена на 20%, а на полгода – на 10%. Так, ячейка на 12 месяцев обойдется в 190 руб. (плюс НДС), а на 6 месяцев – в 105 рублей (плюс НДС).
Для аренды ячейки нужно посетить головной офис СтатусБанка и оплатить в кассе коммерческое вознаграждение, после чего сотрудник банка проведет в хранилище. На всё уходит до получаса.
В СтатусБанке разрешают получить доступ к ячейке по доверенности. При досрочном расторжении договора вернут вознаграждение за оставшийся срок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 16.02.2022
Конвертация в банках
на 16.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте