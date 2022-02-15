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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ИНФОРМИРУЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ ОБНОВЛЕНИЯ МОБИЛЬНОГО БАНКА ДЛЯ ЧАСТНЫХ КЛИЕНТОВ «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
12:49 16.02.2022
ОАО «Сбер Банк» информирует о необходимости обновления мобильного банка для частных клиентов «СберБанк Онлайн»
Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, необходимость обновления пользователями мобильного приложения вызвана сменой SSL-сертификатов.
Банк обращает внимание, что для корректной работы мобильного банка в обязательном порядке необходимо установить обновление, которое уже доступно в магазинах приложений на платформах iOS, Android OS и HarmonyOS.
Поддержка версий приложения ниже 3.1.4 будет прекращена 16 февраля в 09:00.
Обновление доступно по ссылке.
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