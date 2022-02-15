ОАО «Сбер Банк» информирует о необходимости обновления мобильного банка для частных клиентов «СберБанк Онлайн»

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, необходимость обновления пользователями мобильного приложения вызвана сменой SSL-сертификатов.

Банк обращает внимание, что для корректной работы мобильного банка в обязательном порядке необходимо установить обновление, которое уже доступно в магазинах приложений на платформах iOS, Android OS и HarmonyOS.

Поддержка версий приложения ниже 3.1.4 будет прекращена 16 февраля в 09:00.

Обновление доступно по ссылке.