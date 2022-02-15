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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ПРЕДЛАГАЮТ НОВЫЕ УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
10:41 16.02.2022
ОАО «Белагропромбанк» предлагает новые специальные условия «Растем вместе» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках специальных условий корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса предоставляется скидка на абонентскую плату за пользование пакетами услуг.
Размер скидки равен 0,1% от суммы прироста среднедневных остатков по группе текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях. Прирост по сравнению с ноябрем 2021 года должен составлять не менее 30 тысяч белорусских рублей.
Скидка предоставляется с 1 марта по 31 июля 2022 года.
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