ОАО «Белагропромбанк» предлагает новые специальные условия «Растем вместе» для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках специальных условий корпоративным клиентам малого и среднего бизнеса предоставляется скидка на абонентскую плату за пользование пакетами услуг.

Размер скидки равен 0,1% от суммы прироста среднедневных остатков по группе текущих (расчетных) банковских счетов в белорусских рублях. Прирост по сравнению с ноябрем 2021 года должен составлять не менее 30 тысяч белорусских рублей.

Скидка предоставляется с 1 марта по 31 июля 2022 года.