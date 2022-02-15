ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПРИСТУПИЛ К ОФОРМЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНОЙ КАРТЫ БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ


09:48 16.02.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает клиентам приобрести виртуальную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, выпускаемую бесплатно в белорусских рублях сроком на 5 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при подключении SMS-оповещения в системе «Интернет-банкинг» в момент оформления заявки на выпуск виртуальной карточки в течение этого месяца и трех последующих вознаграждение за услугу не взимается.

Карточка оформляется к новому, либо действующему счету в считанные секунды в системе «Интернет-банкинг». Для этого необходимо совершить следующие шаги: «Вход в систему» - «Счета» - «Счета с карточкой» - «Заявки на оформление карточек/Дополнительные услуги» - «Оформление платежной карты» - «Виртуальная карта».
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.02.2022
валюта курс
EUR 2.9306
USD 2.5846
RUB 3.4052
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9306 -0.0144
USD 2.5846 -0.0163
RUB 3.4052 +0.0223
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9080 2.9240
USD 2.5620 2.5750
RUB 3.3930 3.4150
подробнее

Конвертация в банках
на 16.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1320 1.1380
EUR/RUB 85.2500 85.9500
USD/RUB 75.0500 75.7500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте