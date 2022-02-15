ОАО «АСБ Беларусбанк» предлагает клиентам приобрести виртуальную карточку БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ, выпускаемую бесплатно в белорусских рублях сроком на 5 лет.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, при подключении SMS-оповещения в системе «Интернет-банкинг» в момент оформления заявки на выпуск виртуальной карточки в течение этого месяца и трех последующих вознаграждение за услугу не взимается.

Карточка оформляется к новому, либо действующему счету в считанные секунды в системе «Интернет-банкинг». Для этого необходимо совершить следующие шаги: «Вход в систему» - «Счета» - «Счета с карточкой» - «Заявки на оформление карточек/Дополнительные услуги» - «Оформление платежной карты» - «Виртуальная карта».