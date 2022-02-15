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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ БЕЗОТЗЫВНЫЙ ВКЛАД
17:56 15.02.2022
ОАО «Белорусский народный банк» предлагает безотзывный вклад N5, сообщает пресс-служба банка.
Для тех, кто выбирает вклад N5, предлагается ставка 5% годовых.
Сроки, в которые можно забрать реальный доход по вкладу, составляют 3 месяца.
Сумма для пополнения сбережений на вкладе N5 – от 1000 до 5000 USD.
Открыть безотзывный вклад N5 можно только в приложении i’mbanking.by.
В течение первых 45 дней после открытия вклада его можно пополнить (но только до максимально возможной для вклада N5 суммы: это 5000 USD).
Один клиент может единовременно открыть только один вклад N5.
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