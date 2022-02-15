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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ И БАНК РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО БУДУТ КРЕДИТОВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
15:35 15.02.2022
ОАО «Банк Дабрабыт» и Банк развития подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022-2023 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, кредиты малым и средним предприятиям будут предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств, а также на приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.
Воспользоваться кредитными средствами смогут индивидуальные предприниматели, микро-, малые и средние предприятия:
предприятия сферы торговли и услуг; предприятия производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства;
предприятия-экспортеры;
женские предпринимательские проекты;
стартап-компании; компании, которые осуществляют свою деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и Орши;
компании, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории средних, малых городов, сельской местности;
организации, которые обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан или оказывают помощь социальным учреждениям;
предприятия, которые осуществляют деятельность, связанную с экологическими проектами.
Кредитные средства выдаются сроком до 5 лет.
Финансирование осуществляется в белорусских рублях. Ставки по кредитам варьируются от 7,2% до 13.75% годовых в зависимости от сферы деятельности предприятия либо его географической расположенности.
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