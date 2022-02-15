ОАО «Банк Дабрабыт» и Банк развития подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства на 2022-2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка Дабрабыт, кредиты малым и средним предприятиям будут предоставляются на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств, а также на приобретение нематериальных активов (франшизы) для их производственной деятельности, торговой деятельности или деятельности по оказанию услуг.

Воспользоваться кредитными средствами смогут индивидуальные предприниматели, микро-, малые и средние предприятия:

предприятия сферы торговли и услуг; предприятия производственной сферы, сельского, лесного и рыбного хозяйства;

предприятия-экспортеры;

женские предпринимательские проекты;

стартап-компании; компании, которые осуществляют свою деятельность на территории юго-восточного региона Могилевской области и Орши;

компании, которые зарегистрированы и осуществляют свою деятельность на территории средних, малых городов, сельской местности;

организации, которые обеспечивают занятость социально незащищенных категорий граждан или оказывают помощь социальным учреждениям;

предприятия, которые осуществляют деятельность, связанную с экологическими проектами.

Кредитные средства выдаются сроком до 5 лет.

Финансирование осуществляется в белорусских рублях. Ставки по кредитам варьируются от 7,2% до 13.75% годовых в зависимости от сферы деятельности предприятия либо его географической расположенности.