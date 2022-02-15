БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТЕХНОБАНК» СОСТОИТСЯ 25 ФЕВРАЛЯ

13:47 15.02.2022 25 февраля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о локальных правовых актах ОАО «Технобанк» и безвозмездной (спонсорской) помощи. Кроме того, планируется утвердить состав счетной комиссии ОАО «Технобанк».