|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ТЕХНОБАНК» СОСТОИТСЯ 25 ФЕВРАЛЯ
13:47 15.02.2022
25 февраля 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Технобанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании речь пойдет о локальных правовых актах ОАО «Технобанк» и безвозмездной (спонсорской) помощи.
Кроме того, планируется утвердить состав счетной комиссии ОАО «Технобанк».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 15.02.2022
Курсы в банках
на 15.02.2022
Конвертация в банках
на 15.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте