«Франсабанк» ОАО закрывает в Минске ряд пунктов обмена валют (ПОВ) и РКЦ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 15 февраля закрывается пункт обмена валют № 15 (ул. Мирошниченко, 3), с 16 февраля - ПОВ № 14 (ул. Некрасова, 3а), а с 17 февраля - ПОВ № 6 (ул. Жиновича, 7).

С 18 февраля прекращает работу ПОВ № 2 (ул. Голубева, 24а), с 19 февраля - ПОВ № 10 (ул. Рафиева, 56), с 21 февраля – ПОВ № 5 (пр-т Победителей, 65).

С 22 февраля закрывается ПОВ № 4 (ул. Нестерова, 49) и с 25 февраля – ПОВ № 1 (ул. Скрипникова, 15а).

Расчетно-кассовый центр № 14 (ул. Кульман, 5б) не будет работать с 25 февраля 2022 года.