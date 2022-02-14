ОАО «Сбер Банк» начало эмиссию премиальных карт платежной системы БЕЛКАРТ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предоставлена возможность оформления карточек БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ в рамках зарплатных пакетов «Бюджетный», «Классик», «Голд», «Платинум», а также пакетов «Классический», «Классический 2.0», «Статусный», «Статусный 2.0», «Элитный» и «Элитный 2.0».

Карта БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Сбер Банка – это удобный платежный инструмент, сочетающий классические функции с особыми сервисами (привилегиями), подчеркивающими статус держателя карты. Выпуск карточек возможен в рамках указанных пакетов услуг в качестве дополнительной карты к основному (зарплатному) счету сотрудника компании без дополнительных расходов.

Владельцы карт БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ Сбер Банка могут совершать привычный спектр операций. Например, отправлять p2p переводы на карточки системы БЕЛКАРТ, а также Visa, MasterCard, осуществлять валютно-обменные операции в устройствах Сбер Банка (банкоматы) и за пределами Республики Беларусь в устройствах, подключенных к АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир»). Кроме этого, в мобильном/интернет-банке СберБанк Онлайн доступна смена пин-кода.

Ранее владельцы карт БЕЛКАРТ с бесконтактным интерфейсом получили возможность использования сервиса бесконтактной оплаты проезда на турникетах столичного метро, в рамках транспортного проекта, реализуемого Сбер Банком.