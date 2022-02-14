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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК УСТАНОВИЛ НОВУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВКЛАДАМ «ЛЕТНИЙ БРИЗ»
10:39 15.02.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» установило новую процентную ставку по вкладам «Летний бриз».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 11 февраля 2022 года по срочным банковским вкладам в белорусских рублях «Летний бриз», открытым с 18 июня по 1 августа 2021 года (включительно) и по которым не начисляется пониженная процентная ставка, при проведении очередного и последующего перезаключения (пролонгации) устанавливается процентная ставка в размере ставки вклада до востребования для физических лиц в белорусских рублях - 0,5% годовых.
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