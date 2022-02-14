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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ДЛЯ ИП НОВЫЙ ТАРИФНЫЙ ПЛАН


09:50 15.02.2022

МТБанк предлагает новый тарифный план РКО «Твой счет».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, тарифный план разработан для динамичной категории индивидуальных предпринимателей.

«Твой счет» – это 3 месяца бесплатного тест-драйва, за которые можно понять, насколько многогранным и комфортным может быть банковский сервис. После тест-драйва «Твой счет» гибко подстроится под потребности бизнеса, и каждый клиент найдет для себя выгодное решение. При этом, сколько бы платежей ни сделано, абонентская плата по счету никогда не превысит 40 рублей.

«Твой счет» подразумевает 3 месяца бесплатного обслуживания и безлимит платежей.

При отсутствии оборотов по счету после окончания тест-драйва абонентская плата также составит 0 рублей.

При зачислении дохода на карту тариф минимальный – всего 0,1% в период тест-драйва, а после – всего 0,45% от суммы.

«Предприниматели – один из самых активных сегментов наших клиентов. Наш банк всегда делал акцент на работу с малым бизнесом, на его развитие и поддержку. Разрабатывая наш новый пакет услуг, мы понимали, что оптимизация расходов сейчас стоит во главе угла. Гибкие условия и качественный сервис – это то, что сегодня поможет малому бизнесу сохранить свои позиции. Это вдвойне актуально на фоне изменений в налоговом законодательстве. Нам важно, чтобы каждый клиент подобрал удобный для себя вариант. Поэтому «Твой счет» предлагает начать с нуля за обслуживание счета и оценить комфорт работы с МТБанком в течение 3 месяцев бесплатно. Важно, что как бы стремительно ни развивался ваш бизнес, сколько бы платежек в месяц у вас ни выходило, вы никогда не будете платить за «Твой счет» больше 40 рублей. Мы ставим оптимизацию расходов предпринимателей во главу угла и хотим, чтобы наш банк всегда оставался надежным партнером вашего бизнеса», – считает Дмитрий Николаевич Глушко, директор по малому и среднему бизнесу МТБанка.
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