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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОНЛАЙН-ФАКТОРИНГ БАНКА БЕЛВЭБ СТАЛ ДОСТУПЕН ДЛЯ КОМПАНИЙ–КЛИЕНТОВ EDI-ПРОВАЙДЕРОВ


16:43 14.02.2022

Компании, пользующиеся услугами операторов электронного документооборота (EDI-провайдеров), получили возможность профинансировать свою дебиторскую задолженность с использованием онлайн-факторинга от Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь сервис доступен не только на цифровой платформе BelVEB BusinessHub, но и на портале EDI-провайдера.

Пилотная сделка была успешно реализована в декабре 2021 года. В роли кредитора выступило ООО «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО» - лидер рынка в сфере печати самоклеящихся этикеток, в роли покупателя - ОАО «Савушкин продукт».

«В феврале 2021 года мы вывели на рынок первую версию сервиса «Онлайн-факторинг» на платформе BelVEB BusinessHub. За это время уже проведено несколько десятков успешных сделок. Идея по развитию этой услуги родилась благодаря ОАО «Савушкин продукт». Нас впечатлил масштаб проделанной нашим клиентом работы по цифровизации своих логистических и учетных процессов, и мы постарались максимально органично интегрировать в них наш финансовый сервис», – пояснил директор департамента развития корпоративного бизнеса ОАО «Банк БелВЭБ» Александр Кашлач.

Теперь, как только электронная накладная подписана с двух сторон, поставщики могут получить финансирование в режиме онлайн, сформировав заявку прямо на площадке EDI-провайдера. С использованием сервиса банка можно профинансировать отгрузки и дебиторскую задолженность любого покупателя, на которого Банк БелВЭБ установил соответствующий кредитный лимит. Но даже если лимита нет, любой поставщик или покупатель, желающий организовать финансирование поставок, может обратиться в Банк БелВЭБ за его установлением.

«Появился отличный инструмент для решения вопросов погашения и улучшения оборачиваемости дебиторской задолженности. На мой взгляд, онлайн-факторинг - это одно из лучших решений на банковском рынке на текущий момент, как с точки зрения функционала и оперативности, так и с точки зрения стоимости и отсутствия дальнейших рисков для поставщика», - подчеркнул финансовый директор Группы компаний «ФЛЕКС-Н-РОЛЛ ПРО» Вадим Рунец.

По его словам, весь процесс получения финансирования занял не более 10 минут. «Мы сами решали, когда и какую сумму можно получить, не дожидаясь оплаты от покупателя», - пояснил он.
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