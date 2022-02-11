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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНВЕСТОРОВ АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ РЕШЕНИЕ
12:09 14.02.2022
ЗАО «Альфа-Банк» представляет новый инвестиционный продукт — фонд банковского управления «Надежные Вложения».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, фонд является новым продуктом в линейке фондов банковского управления, с помощью которого можно приобрести готовый портфель ценных бумаг, собранный экспертами «Альфа-Банка» по инвестициям.
Минимальная сумма вложений — 100 USD, потенциальная доходность — 3-5% годовых в USD.
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