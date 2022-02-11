БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИНВЕСТОРОВ АЛЬФА-БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВОЕ РЕШЕНИЕ

12:09 14.02.2022 ЗАО «Альфа-Банк» представляет новый инвестиционный продукт — фонд банковского управления «Надежные Вложения». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, фонд является новым продуктом в линейке фондов банковского управления, с помощью которого можно приобрести готовый портфель ценных бумаг, собранный экспертами «Альфа-Банка» по инвестициям. Минимальная сумма вложений — 100 USD, потенциальная доходность — 3-5% годовых в USD.