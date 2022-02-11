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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЭКСПЕРТЫ ЕАБР НЕ ИСКЛЮЧАЮТ УВЕЛИЧЕНИЯ СТАВКИ РЕФИНАНСИРОВАНИЯ В БЕЛАРУСИ ДО 10%
09:58 14.02.2022
Ставка рефинансирования в Беларуси в I квартале 2022 года может быть повышена до 10%. Об этом говорится в кратком обзоре макроэкономики Евразийского банка развития (ЕАБР).
В обзоре отмечается, что инфляция в Беларуси в январе выросла до 10,4% г/г с 10% в декабре 2021 г. Аннуализированный месячный рост цен с устранением сезонности оценивается в январе около 14% после 7-8% в ноябре-декабре 2021 г. Ускорение связано с увеличением роста цен на продовольствие и услуги.
«Аналитики ЕАБР сохраняют прогноз годовой инфляции вблизи 10% в I квартале и допускают повышение регулятором расчетных величин стандартного риска для сдерживания роста цен. При этом не исключают увеличения ставки рефинансирования до 10%», - говорится в сообщении.
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