Ставка рефинансирования в Беларуси в I квартале 2022 года может быть повышена до 10%. Об этом говорится в кратком обзоре макроэкономики Евразийского банка развития (ЕАБР).

В обзоре отмечается, что инфляция в Беларуси в январе выросла до 10,4% г/г с 10% в декабре 2021 г. Аннуализированный месячный рост цен с устранением сезонности оценивается в январе около 14% после 7-8% в ноябре-декабре 2021 г. Ускорение связано с увеличением роста цен на продовольствие и услуги.

«Аналитики ЕАБР сохраняют прогноз годовой инфляции вблизи 10% в I квартале и допускают повышение регулятором расчетных величин стандартного риска для сдерживания роста цен. При этом не исключают увеличения ставки рефинансирования до 10%», - говорится в сообщении.