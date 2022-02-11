Более $55 млн (в эквиваленте) инвестиций привлечено через инвестиционную онлайн-платформу Finstore.by (ООО «ДФС»), являющуюся частью холдинга Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на платформе зарегистрировано почти 8500 граждан и компаний из Беларуси и из-за рубежа.

Несмотря на непростые условия и негативные факторы, ООО «ДФС» в 2021 году удалось добиться серьезного роста и улучшения динамики продаж токенов на платформе, что позволило достичь приемлемых объемов выручки и к концу года выйти на прибыльную работу.

В 2021 году ООО «ДФС» организовало выпуск и размещение 170 видов цифровых знаков (токенов) в интересах 60 компаний различных сфер деятельности, из них 46 компаний – новые клиенты. При этом 97 из 170 организованных выпусков токенов были полностью выкуплены инвесторами.

Также в прошлом году был реализован ряд новых возможностей для клиентов:

проведена интеграция платформы с системой СДБО Банка БелВЭБ, что позволило инвесторам вкладывать средства в токены на платформе Finstore.by через банковское приложение UP;

запущена реферальная программа для инвесторов – физических лиц;

разработан кабинет заказчика ICO. Данный сервис позволяет заказчикам ICO в онлайн режиме получать полную информацию о продажах, отслеживать исполнение финансовых обязательств перед инвесторами и ООО «ДФС»;

осуществлен пилотный выпуск токенов в интересах компании-резидента Китая (китайская компания «Baimen»);

организовано 4 выпуска токенов с банковской гарантией: 3 выпуска - с гарантией Банка БелВЭБ и 1 выпуск с гарантией ОАО «Технобанк».

В течение 2022-2024 годов компания ставит амбициозные цели по дальнейшему развитию: планируется запуск вторичного рынка, инновационных токенизированных продуктов, новых сервисов, которые сделают использование платформы еще более комфортным.

Finstore.by будет стремиться наращивать свое присутствие и за пределами Беларуси. Потенциальные перспективные рынки – Российская Федерация, Казахстан, Китай.

Инвестиционная платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.