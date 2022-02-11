ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
11.02.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БОЛЕЕ $55 МЛН ИНВЕСТИЦИЙ ПРИВЛЕЧЕНО ЧЕРЕЗ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ FINSTORE.BY БАНКА БЕЛВЭБ


17:12 11.02.2022

Более $55 млн (в эквиваленте) инвестиций привлечено через инвестиционную онлайн-платформу Finstore.by (ООО «ДФС»), являющуюся частью холдинга Банка БелВЭБ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на платформе зарегистрировано почти 8500 граждан и компаний из Беларуси и из-за рубежа.

Несмотря на непростые условия и негативные факторы, ООО «ДФС» в 2021 году удалось добиться серьезного роста и улучшения динамики продаж токенов на платформе, что позволило достичь приемлемых объемов выручки и к концу года выйти на прибыльную работу.

В 2021 году ООО «ДФС» организовало выпуск и размещение 170 видов цифровых знаков (токенов) в интересах 60 компаний различных сфер деятельности, из них 46 компаний – новые клиенты. При этом 97 из 170 организованных выпусков токенов были полностью выкуплены инвесторами.

Также в прошлом году был реализован ряд новых возможностей для клиентов:

проведена интеграция платформы с системой СДБО Банка БелВЭБ, что позволило инвесторам вкладывать средства в токены на платформе Finstore.by через банковское приложение UP;

запущена реферальная программа для инвесторов – физических лиц;

разработан кабинет заказчика ICO. Данный сервис позволяет заказчикам ICO в онлайн режиме получать полную информацию о продажах, отслеживать исполнение финансовых обязательств перед инвесторами и ООО «ДФС»;

осуществлен пилотный выпуск токенов в интересах компании-резидента Китая (китайская компания «Baimen»);

организовано 4 выпуска токенов с банковской гарантией: 3 выпуска - с гарантией Банка БелВЭБ и 1 выпуск с гарантией ОАО «Технобанк».

В течение 2022-2024 годов компания ставит амбициозные цели по дальнейшему развитию: планируется запуск вторичного рынка, инновационных токенизированных продуктов, новых сервисов, которые сделают использование платформы еще более комфортным.

Finstore.by будет стремиться наращивать свое присутствие и за пределами Беларуси. Потенциальные перспективные рынки – Российская Федерация, Казахстан, Китай.

Инвестиционная платформа Finstore.by действует в правовом режиме Парка высоких технологий в соответствии с декретом №8 от 21.12.2017 «О развитии цифровой экономики». Оператором платформы выступает ООО «ДФС», входящее в холдинг Банка БелВЭБ.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 11.02.2022
валюта курс
EUR 2.9234
USD 2.5580
RUB 3.4234
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.02.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9120 -0.0114
USD 2.5602 +0.0022
RUB 3.4129 -0.0105
все курсы архив

Курсы в банках
на 11.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9100 2.9170
USD 2.5540 2.5610
RUB 3.3980 3.4120
подробнее

Конвертация в банках
на 11.02.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1360 1.1400
EUR/RUB 85.3000 85.8000
USD/RUB 74.9000 75.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте