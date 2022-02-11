Беларусбанк в прошлом году предложил клиентам инновационный сервис по онлайн-оформлению поручительства при получении потребительских кредитов.

5как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, за это время сервисом воспользовались более 1000 клиентов.

«Сервис удобен и прост в использовании», – отметила заместитель председателя правления банка Светлана Кожекина. – И каждый наш клиент может не выходя из дома заполнить в каналах дистанционного банковского обслуживания банка анкету поручителя и заключить договор поручительства в электронном виде».

Данный сервис доступен в системах М-банкинг и Интернет-банкинг, а также на корпоративном сайте банка (при идентификации поручителя в банке с использованием данных, содержащихся в Межбанковской системе идентификации).

Поручителю отображается информация об условиях кредита: сумма, срок, размер процентной ставки, и он самостоятельно совершает действие по заполнению анкеты поручителя и заключению договора поручительства.