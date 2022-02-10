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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
10:03 11.02.2022
Внесены изменения в Сборник размеров платы (вознаграждений) за осуществляемые ОАО «Белинвестбанк» операции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, они затрагивают продукты и услуги для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В частности, внесены изменения в некоторые платы за операции с корпоративными карточками. Так, снижен минимальный размер комиссий за выдачу наличных денежных средств.
Помимо этого, внесены изменения и дополнения в некоторые платы (вознаграждения), взимаемые с организаций торговли (сервиса) за эквайринг операций.
Изменения вступают в силу поэтапно: Пункт 1 - с 23 февраля 2022 г.; пункты 2, 3 - с 9 февраля 2022 г.
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