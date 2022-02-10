БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПЕРЕВОДЫ С КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НА БЕЛКАРТ СТАЛИ ДОСТУПНЫ В АЛЬФА-БАНКЕ

16:28 10.02.2022 Стали доступны международные переводы на карты Альфа-Банка платежной системы «Белкарт». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», переводы действуют с карт Visa и Mastercard любого банка-нерезидента с возможностью выбора валюты (BYN, USD, EUR, RUB). При перечислении для отправителя действует комиссия в размере 1% от суммы операции + 3 BYN. Минимальная сумма одного перевода равна 1 BYN/USD/EUR/RUB, максимальная сумма (USD/EUR/RUB в эквиваленте) – 1 500 BYN. При переводе необходимо указывать назначение (например, дарение), а также имя и фамилию отправителя на латинице.