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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПЕРЕВОДЫ С КАРТ ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НА БЕЛКАРТ СТАЛИ ДОСТУПНЫ В АЛЬФА-БАНКЕ
16:28 10.02.2022
Стали доступны международные переводы на карты Альфа-Банка платежной системы «Белкарт».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО «Альфа-Банк», переводы действуют с карт Visa и Mastercard любого банка-нерезидента с возможностью выбора валюты (BYN, USD, EUR, RUB).
При перечислении для отправителя действует комиссия в размере 1% от суммы операции + 3 BYN.
Минимальная сумма одного перевода равна 1 BYN/USD/EUR/RUB, максимальная сумма (USD/EUR/RUB в эквиваленте) – 1 500 BYN.
При переводе необходимо указывать назначение (например, дарение), а также имя и фамилию отправителя на латинице.
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