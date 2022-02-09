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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ
11:28 10.02.2022
ОАО «СтатусБанк» с 10 февраля 2022 г. вносит изменения в условия по вкладам «Статус-доступный» и «Статус-надежный», сообщает пресс-служба банка.
По вышеупомянутым вкладам сроком размещения 370 дней изменен размер процентов в белорусских рублях. Теперь он составит 15% годовых, минимальная сумма первоначального взноса 100 BYN.
Остальные условия остаются без изменений.
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