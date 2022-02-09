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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК И «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
09:51 10.02.2022
ЗАО «МТБанк» и индустриальный парк «Великий камень» подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерство белорусско-китайской инновационной промышленной площадки и МТБанка откроет новые возможности перед компаниями, которые хотят выйти на внешние рынки, а также позволит технологическим стартапам получить экспертную поддержку и финансирование.
Стороны заинтересованы в поддержке белорусского предпринимательства любого масштаба.
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