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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


МТБАНК И «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА


09:51 10.02.2022

ЗАО «МТБанк» и индустриальный парк «Великий камень» подписали соглашение о сотрудничестве.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерство белорусско-китайской инновационной промышленной площадки и МТБанка откроет новые возможности перед компаниями, которые хотят выйти на внешние рынки, а также позволит технологическим стартапам получить экспертную поддержку и финансирование.

Стороны заинтересованы в поддержке белорусского предпринимательства любого масштаба.
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