БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК И «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ В ПОДДЕРЖКЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

09:51 10.02.2022 ЗАО «МТБанк» и индустриальный парк «Великий камень» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, партнерство белорусско-китайской инновационной промышленной площадки и МТБанка откроет новые возможности перед компаниями, которые хотят выйти на внешние рынки, а также позволит технологическим стартапам получить экспертную поддержку и финансирование. Стороны заинтересованы в поддержке белорусского предпринимательства любого масштаба.