Чистая прибыль ОАО «Белагропромбанк» за 2021 год составила 67,6 млн белорусских рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, достаточность нормативного капитала на 1 января 2022 года составила 16% при установленном Национальным банком нормативном значении 12,5%.

Прирост средств корпоративного бизнеса по итогам 2021 года составил 628 млн рублей. Кредитный портфель корпоративных клиентов в белорусских рублях увеличился на 600 млн рублей, или на 14%. Прирост средств физических лиц составил 202 млн рублей. Кредитная задолженность физических лиц достигла 785 млн рублей (+12%).

В сфере корпоративного бизнеса банк сохранил лидирующие позиции в банковской системе по привлечению средств корпоративных клиентов. Так, по срочным депозитам в белорусских рублях банк занимает 1-е место, по срочным депозитам в иностранной валюте – 2-е место. Банк сохранил 2-ю позицию по размеру кредитного портфеля юридических лиц в национальной валюте и иностранной валюте. В 2021 году банк продолжал работу по развитию агроэкотуризма, сети коворкинг-центров как важного инструмента поддержки клиентов МСП.

В области розничного бизнеса в 2021 году был осуществлен ряд проектов: выведены на рынок карточка для автомобилистов «Драйв», кредитная карточка «Суперсила», карточка с четырьмя программами лояльности «ПерекрестОК», модифицированы Детская и Депозитная карточки банка, расширен функционал СДБО, успешно завершен проект по внедрению точек продаж нового формата без касс, реализована возможность доставки карточки клиенту почтой и др.

В части международного бизнеса банка отмечен рост средств, привлеченных от нерезидентов. 2/3 привлеченных ресурсов составили средства банков-партнеров в Российской Федерации. В ушедшем году Белагропромбанком подписан ряд соглашений с восточными партнерами. В банке Народной Китайской Республики на имя ОАО «Белагропромбанк» открыты корреспондентские счета, что значительно расширит возможности клиентов по ведению бизнеса в Китае. Подписаны также соглашения о сотрудничестве с узбекскими банками АКБ «Кишлок курилиш банк» и АО «Асакабанк».

В 2022 году деятельность Белагропромбанка будет направлена на выполнение задач, определенных Стратегическим планом развития на 2022-2024 годы, обеспечение устойчивости ресурсной базы, сохранение кредитной поддержки клиентов банка, повышение операционной эффективности. Будет проводиться активная работа по повышению эффективности деятельности точек продаж, продолжится создание зон самообслуживания клиентов и phygital-офисов на базе точек продаж, расположенных в крупных и средних городах. В текущем году банк предложит новые продукты, игры, акции розничным и корпоративным клиентам, будет работать над развитием цифровых каналов продаж.