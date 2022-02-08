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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК ЗАКРЫВАЕТ НА РЕМОНТ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В СОЛИГОРСКЕ
09:51 09.02.2022
«Приорбанк» ОАО с 15 февраля 2022 года закрывает на длительный ремонт удаленное рабочее место в Солигорске (ул. Козлова 37).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обслуживание клиентов будет проходить в другом отделении Солигорска (ул. Богомолова 16а).
Ближайшие платежные терминалы Приорбанка для платежей наличными в Солигорске: ул. Железнодорожная, 21А (Гипермаркет Green); ул. Богомолова 16а (зона самообслуживания 24/7); пр-т Мира, 32 (офис А1).
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