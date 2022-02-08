БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИОРБАНК ЗАКРЫВАЕТ НА РЕМОНТ УДАЛЕННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО В СОЛИГОРСКЕ

09:51 09.02.2022 «Приорбанк» ОАО с 15 февраля 2022 года закрывает на длительный ремонт удаленное рабочее место в Солигорске (ул. Козлова 37). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, обслуживание клиентов будет проходить в другом отделении Солигорска (ул. Богомолова 16а). Ближайшие платежные терминалы Приорбанка для платежей наличными в Солигорске: ул. Железнодорожная, 21А (Гипермаркет Green); ул. Богомолова 16а (зона самообслуживания 24/7); пр-т Мира, 32 (офис А1).