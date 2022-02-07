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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАМПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛИНВЕСТБАНКА 11 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
12:00 08.02.2022
11 февраля 2022 года состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Дмитрием Романовским.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, с 11.00 до 12.00 по номеру телефона (8-017) 239-55-55 можно будет задать вопросы, касающиеся продуктов, услуг и сервисов, а также инструментов поддержки представителей малого бизнеса.
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