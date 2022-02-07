ЗАО «Альфа-Банк» с 8 февраля 2022 г. изменяет процентные ставки по вкладам в белорусских рублях, долларах США и евро.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по безотзывному «Альфа-Вкладу» в долларах США со сроком возврата 5 месяцев ставка определена в размере 2,5% годовых, 25 месяцев – 3,5% годовых, 55 месяцев – 3,5% годовых, по безотзывному «Альфа-Вкладу» в евро со сроком возврата 7 месяцев – 2% годовых.

По отзывному депозиту «Альфа-Сейф» в белорусских рублях со сроком возврата 6 месяцев – 11% годовых (для непрерывного остатка).

По отзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 33 дня – 3,5% годовых, 60 дней – 6,5% годовых, 367 дней - 10,5% годовых.

По отзывному «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 18 месяцев – 10,8% годовых.

Для действующих вкладов ставка не меняется.