Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Митрофанова 9 февраля 2022 года проведет прямую линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по экономическим и финансовым вопросам, разработке и внедрению систем управленческого учета и бюджетирования, финансовому мониторингу, правовому обеспечению деятельности банка, а также централизованному взаимодействию с банком через электронные каналы связи.

Задать вопросы можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.