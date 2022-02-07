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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 9 ФЕВРАЛЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ
09:42 08.02.2022
Заместитель председателя правления ОАО «Белагропромбанк» Татьяна Митрофанова 9 февраля 2022 года проведет прямую линию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, граждане и юридические лица могут обратиться по экономическим и финансовым вопросам, разработке и внедрению систем управленческого учета и бюджетирования, финансовому мониторингу, правовому обеспечению деятельности банка, а также централизованному взаимодействию с банком через электронные каналы связи.
Задать вопросы можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.
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