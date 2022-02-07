К сервису по выдаче наличных владельцам карт уже подключились 500 точек продаж по всей стране, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка.

Данную услугу Беларусбанк предложил клиентам полтора года назад и за это время было проведено порядка 38 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму более 2,6 млн рублей.

Напомним, эта услуга с 1 января 2022 года предоставляет возможность снятия наличных в ОТС на территории всей республики, согласно постановлению Совета министров и Национального банка № 924/16 от 06.07.2011.

Сервис удобен как для субъектов хозяйствования — владельцев организаций торговли и сервиса, так и покупателей. Первые могут таким образом сократить свои расходы на инкассацию денежной наличности и увеличить товарооборот, привлекая клиентов. Вторые — снять наличные даже там, где нет банкомата и отделения банка.

Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (160 белорусских рублей).

Следует отметить, что Беларусбанк не берет комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.