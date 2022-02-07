БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК ДАБРАБЫТ ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

14:46 07.02.2022 ОАО «Банк Дабрабыт» с 7 февраля 2022 года изменило размер процентных ставок по вновь заключаемым договорам срочных безотзывных банковских вкладов (депозитов) «Шчодры» и «Хуткi». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки по вкладам "Хуткi" с ежедневной капитализацией на срок от 2 месяцев и "Шчодры" на срок от 3 месяцев составят: на срок 13 месяцев – 4,9% годовых в долларах США; на срок 24 месяцев – 5,0% годовых в долларах США; на срок 13 месяцев – 4,0% годовых в евро; на срок 24 месяцев – 4,0% годовых в евро.