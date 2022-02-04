Сеть отделений ОАО «Технобанк» пополнилась еще одним комфортабельным офисом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, удаленное рабочее место № 2 Рассчетно-кассового центра № 8 (УРМ №2 РКЦ №8) открылось в жилом квартале Новая Боровая (Минский район, д. Копище, ул. Авиационная, 33).

Главное преимущество нового отделения Технобанка - максимально комфортное и удобное обслуживание как частных лиц, так и бизнес-клиентов. Современное и функциональное отделение расположилось на первом этаже паркинга в квартале «Центральный парк» напротив магазина ГИППО.

В нем созданы комфортные условия, позволяющие клиентам осуществить все необходимые операции максимально оперативно и на самом высоком уровне: валютно-обменные операции; оформление вкладов; осуществление международных денежных переводов; выпуск банковских платежных карт; обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и другие банковские операции.