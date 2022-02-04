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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ


11:55 07.02.2022

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Беларусбанка на уровне В/В после обновления критериев присвоения рейтингов финансовым организациям.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, прогноз изменения рейтингов сохранен как «Негативный».

Агентство подчеркнуло лидирующие бизнес-позиции Беларусбанка на внутреннем рынке, как преимущество в сравнении с бизнес-позициями сопоставимых белорусских банков.

По мнению аналитиков агентства, рейтинги Беларусбанка отражают его высокую зависимость от волатильных макроэкономических условий, а также от текущей и экстраординарной поддержки капитала и ликвидности со стороны государства.

Агентство считает характеристики кредитоспособности суверенного правительства основным фактором, ограничивающим уровень рейтингов банка.

Прогноз «Негативный» по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.
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