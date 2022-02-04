|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ
11:55 07.02.2022
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Беларусбанка на уровне В/В после обновления критериев присвоения рейтингов финансовым организациям.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, прогноз изменения рейтингов сохранен как «Негативный».
Агентство подчеркнуло лидирующие бизнес-позиции Беларусбанка на внутреннем рынке, как преимущество в сравнении с бизнес-позициями сопоставимых белорусских банков.
По мнению аналитиков агентства, рейтинги Беларусбанка отражают его высокую зависимость от волатильных макроэкономических условий, а также от текущей и экстраординарной поддержки капитала и ликвидности со стороны государства.
Агентство считает характеристики кредитоспособности суверенного правительства основным фактором, ограничивающим уровень рейтингов банка.
Прогноз «Негативный» по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2022
Курсы в банках
на 07.02.2022
Конвертация в банках
на 07.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте