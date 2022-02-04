БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

S&P ПОДТВЕРДИЛО КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ БЕЛАРУСБАНКА С НЕГАТИВНЫМ ПРОГНОЗОМ

11:55 07.02.2022 Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило кредитные рейтинги Беларусбанка на уровне В/В после обновления критериев присвоения рейтингов финансовым организациям. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, прогноз изменения рейтингов сохранен как «Негативный». Агентство подчеркнуло лидирующие бизнес-позиции Беларусбанка на внутреннем рынке, как преимущество в сравнении с бизнес-позициями сопоставимых белорусских банков. По мнению аналитиков агентства, рейтинги Беларусбанка отражают его высокую зависимость от волатильных макроэкономических условий, а также от текущей и экстраординарной поддержки капитала и ликвидности со стороны государства. Агентство считает характеристики кредитоспособности суверенного правительства основным фактором, ограничивающим уровень рейтингов банка. Прогноз «Негативный» по рейтингам банка отражает аналогичный прогноз по суверенным рейтингам.