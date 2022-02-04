ОАО «Технобанк» запускает новый технологичный финансовый продукт – выпуск виртуальной карточки платежной системы Mastercard с бесплатным обслуживанием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, виртуальную карточку Технобанка можно выпустить в белорусских рублях, долларах США или евро сроком действия на 1 год. Выпуск и обслуживание карточки бесплатны в течение всего этого срока.

Для расчетов смартфоном достаточно привязать к мобильному телефону с NFC модулем на базе системы Android.

Пополнять виртуальную карточку можно с любой другой карты Технобанка через сервис перевода денежных средств в Интернет-банке и мобильном приложении, а также через ЕРИП с помощью платежной карты другого банка (при этом с суммы пополнения до 7000 BYN / 3500 USD / 3500 EUR в календарный месяц с помощью платежной карты другого банка вознаграждение не взимается).

Владельцам виртуальной карточки доступны также специальные предложения от партнеров Mastercard: скидки и привилегии в ресторанах, отелях, SPA-салонах, ночных клубах, службах доставки и т.д.