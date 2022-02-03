|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В СТАТУСБАНКЕ ЗАПУСКАЮТ СЕРВИС ПО ПОИСКУ И ВОЗВРАТУ ПОТЕРЯННЫХ ПРЕДМЕТОВ ИХ ВЛАДЕЛЬЦАМ
17:28 04.02.2022
ОАО «СтатусБанк» совместно с компанией «ИнДиЭс Бай» представляет новый сервис «Амулет» по поиску потерянных вещей (ключей, цифровых устройств, документов и другого личного имущества).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиент приобретает сервис «Амулет» в офисе банка и получает по почте идентификаторы (брелоки, наклейки), которые крепятся на личную вещь. Наклейки и брелоки имеют уникальные идентификационные номера и содержат инструкцию для человека, нашедшего потерянную вещь, информацию о вознаграждении за возврат, телефоны круглосуточной бесплатной линии поддержки.
Когда утерянная вещь найдена, нашедший звонит по указанному номеру, после чего компания «ИнДиЭс Бай» заберет вещь у нашедшего, выплатит ему вознаграждение за возврат и доставит вещь ее владельцу.
Оформить сервис можно в офисах продаж банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2022
Курсы в банках
на 04.02.2022
Конвертация в банках
на 04.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте