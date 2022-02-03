ОАО «СтатусБанк» совместно с компанией «ИнДиЭс Бай» представляет новый сервис «Амулет» по поиску потерянных вещей (ключей, цифровых устройств, документов и другого личного имущества).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиент приобретает сервис «Амулет» в офисе банка и получает по почте идентификаторы (брелоки, наклейки), которые крепятся на личную вещь. Наклейки и брелоки имеют уникальные идентификационные номера и содержат инструкцию для человека, нашедшего потерянную вещь, информацию о вознаграждении за возврат, телефоны круглосуточной бесплатной линии поддержки.

Когда утерянная вещь найдена, нашедший звонит по указанному номеру, после чего компания «ИнДиЭс Бай» заберет вещь у нашедшего, выплатит ему вознаграждение за возврат и доставит вещь ее владельцу.

Оформить сервис можно в офисах продаж банка.