БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КЛИЕНТЫ БАНКА БЕЛВЭБ МОГУТ ПОПОЛНЯТЬ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В БАНКОМАТАХ «ЮНИТ»

16:34 04.02.2022 Клиенты - физические лица ОАО «Банк БелВЭБ» получили дополнительную возможность пополнять свои текущие счета в новых многофункциональных устройствах - банкоматах «ЮНИТ». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пополнять счета можно в белорусских рублях наличными. С полным списком устройств с новым функционалом можно ознакомиться на сайте банка.