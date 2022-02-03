|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.02.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КЛИЕНТЫ БАНКА БЕЛВЭБ МОГУТ ПОПОЛНЯТЬ ТЕКУЩИЕ СЧЕТА В БАНКОМАТАХ «ЮНИТ»
16:34 04.02.2022
Клиенты - физические лица ОАО «Банк БелВЭБ» получили дополнительную возможность пополнять свои текущие счета в новых многофункциональных устройствах - банкоматах «ЮНИТ».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пополнять счета можно в белорусских рублях наличными.
С полным списком устройств с новым функционалом можно ознакомиться на сайте банка.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 03.02.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.02.2022
Курсы в банках
на 04.02.2022
Конвертация в банках
на 04.02.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте