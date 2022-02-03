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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК ОТКРЫЛ НОВЫЙ ОФИС В ЦЕНТРЕ ПИНСКА
14:39 04.02.2022
ОАО «Сбер Банк» открыло первое отделение в новом формате в Пинске (ул. Первомайская, 16А).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, пространство оформлено в новом визуальном стиле, на который перешел банк после ребрендинга.
У отделения два входа: с улицы Первомайской и со стороны улицы Белова (с этой стороны находится зона 24/7). Искать электронную очередь не придется: консультант сам подойдет с планшетом и предложит пообщаться в любом удобном месте.
Пространство сделано открытым, трансформируемым и безбарьерным. Внутри организован коворкинг на два рабочих места. Продумана и зона отдыха с бесплатным Wi-Fi, где можно расположиться с ноутбуком или планшетом.
В офисе обслуживают частных и бизнес-клиентов. На месте можно оформить кредит, депозит и банковскую карту. Также можно подписаться на СберПрайм, с внушительным набором нефинансовых сервисов, включая музыкальный сервис СберЗвук, онлайн-кинотеатр Okko, личный консьерж i-Concierge.
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