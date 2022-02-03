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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК РАСШИРИЛ РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ – ТЕПЕРЬ 139 СТРАН И ТЕРРИТОРИЙ
12:00 04.02.2022
МТБанк увеличил список стран и территорий, в которые можно мгновенно отправить деньги с помощью цифровых сервисов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, теперь для клиентов банка доступны быстрые и удобные онлайн-переводы с карты на карту в 139 стран и территорий мира.
Отправить деньги с карты МТБанка можно онлайн на карты иностранных банков Mastercard и Visa. Для совершения операции нужно указать только номер карты получателя.
«Мы стремимся постоянно улучшать банковский сервис и расширяем список услуг для наших клиентов. Теперь все желающие смогут осуществлять денежные транзакции не только в европейские страны, но и практически в любую страну мира. Регионов, доступных для мгновенных переводов в МТБанке, стало 139, и мы не планируем останавливаться», – отметил директор по розничному бизнесу Никита Козырев.
Максимальная сумма одной операции – 2100 BYN, максимальная общая сумма операций в течение месяца – 10000 BYN. При этом в сутки можно свершить не более 10 операций. С комиссиями по операциям можно ознакомиться здесь.
Международные онлайн-переводы с карт МТБанка на карты иностранных банков можно делать в следующих цифровых сервисах: новый мобильный банк Moby; perevod.mtbank.by; интернет-банк «Мой Банк»; мобильный банкинг «Мой Банк»; мобильное приложение «ИКС Карта»; - мессенджер для денег Denegram 2.0; страницы партнеров МТБанка.
За безопасность переводов отвечает технология 3D-secure.
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