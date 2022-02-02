С 3 февраля 2022 года вступили в силу изменения в Перечень вознаграждений ЗАО «Альфа-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения касаются отмены платы за предоставление услуги «Push-уведомление».

Кроме того, дополнен перечень условий, при которых не взимается единое вознаграждение за обслуживание по Пакетам решений.

Условия обслуживания по наборам привилегий дополнены условиями подключения услуги «Push-уведомление» к карточкам, включенным в набор привилегий.

Также внесены редакционные правки в условия обслуживания по продукту «Карта «100 дней».

С 15 февраля 2022 года вступят в силу следующие изменения: из перечня услуг, включенных в единое вознаграждение за обслуживание по наборам привилегий Alfa, Gold, Platinum, Black, исключена услуга «Альфа-Чек».