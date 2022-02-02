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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ОПЕРАЦИЯМ С КЛИЕНТАМИ И БАНКАМИ-КОРРЕСПОНДЕНТАМИ
09:46 03.02.2022
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в перечень вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, которые вступят в силу с 7 февраля 2022 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, приложение 5 перечня вознаграждений дополнено тарифным планом услуг расчетно-кассового обслуживания для клиентов - индивидуальных предпринимателей «Твой счет», а п. 15 о смене тарифного плана по инициативе клиента.
В порядок обслуживания клиентов по тарифным планам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей также внесены изменения.
Так, п. 5 дополнен условиями подключения тарифного плана «Твой счет», а в п.6 уточнен порядок прекращения обслуживания клиента в рамках тарифного плана с последующим переводом на обслуживание согласно Перечня вознаграждения.
Кроме того, добавлен п. 36 о порядке обслуживания на тарифном плане «Твой счет» и условиях получения бесплатного обслуживания в течение первых трех месяцев на данном тарифном плане.
Раздел IV. Операции с использованием банковских платежных карточек перечня вознаграждений дополнен следующими п. 79.2.:
зачисление денежных средств с текущего счета индивидуального предпринимателя в рамках тарифного плана расчетно-кассового обслуживания «Твой счет» на cчет физического лица, открытый данному индивидуальному предпринимателю в ЗАО «МТБанк», доступ к которому может быть обеспечен с помощью банковской платежной карточки – 0,45%;
зачисление денежных средств с текущего счета индивидуального предпринимателя на cчет физического лица, открытый данному индивидуальному предпринимателю в ЗАО «МТБанк», доступ к которому может быть обеспечен с помощью банковской платежной карточки (при соблюдении условий подключения к тарифному плану «Твой счет», указанным в п. 36 Порядка обслуживания клиентов по тарифным планам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателе, в месяц подключения тарифного плана и 2 последующих календарных месяца) – 0,1%.
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