БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ

11:19 02.02.2022 ОАО "Технобанк" с 1 февраля 2022 года изменило условия кредитования физических лиц. С более подробной информацией можно ознакомиться в следующих разделах сайта банка: "Обыкновенный кредит", "На рефинансирование", кредитная карточка "НКЛ".