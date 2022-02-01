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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ
11:19 02.02.2022
ОАО "Технобанк" с 1 февраля 2022 года изменило условия кредитования физических лиц.
С более подробной информацией можно ознакомиться в следующих разделах сайта банка: "Обыкновенный кредит", "На рефинансирование", кредитная карточка "НКЛ".
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