БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БНБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ № 4 В МИНСКЕ

09:51 02.02.2022 ОАО «Белорусский народный банк» с 2 февраля 2022 года приостанавливает работу пункта обмена валют №4 в Минске (ул. Сурганова, 57Б). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт обмена валют не будет работать по 7 февраля включительно.