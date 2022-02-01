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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БНБ-БАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ № 4 В МИНСКЕ
09:51 02.02.2022
ОАО «Белорусский народный банк» с 2 февраля 2022 года приостанавливает работу пункта обмена валют №4 в Минске (ул. Сурганова, 57Б).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пункт обмена валют не будет работать по 7 февраля включительно.
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