«Приорбанк» ОАО снизило ставки по всем кредитам для физических лиц.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается кредит наличными, кредит на покупку автомобиля, кредит на строительство или приобретение недвижимости, кредитные карты под 19,8% годовых.

Кроме того, банк предлагает онлайн-кредит под от 16,8% годовых, который можно быстро оформить в мобильном приложении Prior Оnline как новым, так и действующим клиентам.

Помимо этого, предлагается рефинансирование потребительских кредитов и договоров лизинга на срок до 7 лет под 18,8% годовых.