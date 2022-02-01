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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИОРБАНК СНИЗИЛ СТАВКИ ПО ВСЕМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
17:51 01.02.2022
«Приорбанк» ОАО снизило ставки по всем кредитам для физических лиц.
Как проинформировали ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предлагается кредит наличными, кредит на покупку автомобиля, кредит на строительство или приобретение недвижимости, кредитные карты под 19,8% годовых.
Кроме того, банк предлагает онлайн-кредит под от 16,8% годовых, который можно быстро оформить в мобильном приложении Prior Оnline как новым, так и действующим клиентам.
Помимо этого, предлагается рефинансирование потребительских кредитов и договоров лизинга на срок до 7 лет под 18,8% годовых.
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