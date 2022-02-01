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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНИЛИСЬ
17:23 01.02.2022
ОАО "Банк БелВЭБ" изменило процентные ставки по вкладам (депозитам) в российских рублях для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 февраля 2022 года ставка по вкладу (депозита) «Персональный» в российских рублях на 3 месяца составляет 7,3% годовых, на 7 месяцев – 7,5%, на 13 месяцев - 9,6%, на 24 месяца - 9,6%.
Процентная ставка по срочному вкладу «Универсальный безотзывный» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой на 35 дней – 4,6%, на 3 месяца - 7,1%, на 7 месяцев – 7,3%, на 13 месяцев - 9,4%, на 24 месяца - 9,4%.
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