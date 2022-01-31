БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНИЖЕНЫ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ

15:49 01.02.2022 ОАО «Белагропромбанк» снизило с 1 февраля 2022 года размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в том числе снижены ставки по партнерским кредитам «Легкие покупки». Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.