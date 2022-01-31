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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ СНИЖЕНЫ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ РОЗНИЧНЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ
15:49 01.02.2022
ОАО «Белагропромбанк» снизило с 1 февраля 2022 года размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в том числе снижены ставки по партнерским кредитам «Легкие покупки».
Подробную информацию об условиях кредитных продуктов можно получить на сайте банка в разделе «Кредиты», в Контакт-центре банка по короткому номеру 136 и в офисах банка.
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