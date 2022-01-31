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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК НАПРАВИТ 2,3 МЛРД РУБЛЕЙ НА ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
14:12 01.02.2022
Беларусбанк направит 2,3 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в текущем году.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, поддержка реализации бизнес-инициатив – одна из стратегических задач Беларусбанка. Благодаря развитой инфраструктуре, доступности во всех регионах страны, надежности и комплексному подходу к обслуживанию бизнеса банк занимает лидирующие позиции на рынке банковских услуг.
Беларусбанк на постоянной основе совершенствует линейку предлагаемых продуктов и услуг, внедряет новые технологии, а также инициирует проведение обучающих мероприятий по стране, повышая уровень финансовой грамотности населения и бизнеса.
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