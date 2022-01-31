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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР И BRANDS FASHION SHOW ОБЕЩАЮТ 1500 РУБЛЕЙ ЗА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ СТАРОЙ ОДЕЖДЫ
12:25 01.02.2022
В Беларуси дан старт конкурсу на лучший образ, предполагающий вторичное использование старых вещей, сообщает пресс-служба ОАО «Сбер Банк».
Сбер Банк поддержал модный тренд апсайклинга (upcycling) в рамках концепции ESG-стратегии.
Конкурс «СБЕРежем: Upcycling & design 2022» проводится в партнерстве с Brands Fashion Show. Принять участие в нем могут все желающие.
Конкурс развивает идею осознанного потребления и сфокусирован на проблеме экологии в модной индустрии. Сбер Банк одним из первых в стране включил в собственную стратегию развития бизнеса принципы ESG – ответственного потребления, предполагающего в том числе заботу об окружающей среде.
Среди всех участников будут выбраны 10 самых креативных. Все они попадут на страницы глянцевого журнала Fashion collection. Победитель получит 1500 рублей и возможность показать свою коллекцию на Brands Fashion Show.
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